السعودية – ارتفعت أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية (12 بنكا)، 11.1 بالمائة خلال 2018 على أساس سنوي، إلى 49.97 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

كانت البنوك السعودية المدرجة في البورصة، سجلت صافي أرباح 44.97 مليار ريال (12 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2017.

ويضم القطاع البنكي السعودي، 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة المحلية، وفروعا لـ15 بنكاً أجنبياً.

وحسب مسح “الأناضول”، استنادا على إفصاحات البنوك على موقع البورصة، ارتفعت أرباح البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول ورأس المال، خلال 2018 بنسبة 25 بالمائة، إلى 10.7 مليارات ريال (2.8 مليار دولار).

وحقق “البنك الأهلي” أعلى حصة من أرباح القطاع بنسبة 21.3 بالمائة.

وسجل مصرف الراجحي، ثاني أعلى أرباح، مستحوذا على 20.6 بالمائة من ربحية القطاع.

وارتفعت أرباح مصرف الراجحي، بنسبة 12.9 بالمائة، إلى 10.3 مليارات ريال (2.75 مليار دولار).

وسجلت مجموعة “سامبا” المالية ثالث أعلى أرباح، بـ5.5 مليارات ريال (1.5 مليار دولار)، بنسبة بنمو 10.1 بالمائة.