استقالة 7 نواب بريطانيين من حزب العمّال احتجاجا على “معاداة السامية”

استقالة 7 نواب بريطانيين من حزب العمّال احتجاجا على “معاداة السامية”

انجلترا – أعلن 7 نواب بريطانيين، الإثنين، استقالتهم من حزب العمّال المعارض، احتجاجا على اتباع الحزب سياسات معادية للسامية.

والنواب المستقيلون هم، تشوكا اومونا، لوسيانا بيرغر، كريس ليزلي، أنجيلا سميث، مايك جابس، غافن شوكر وآن كوفي.

وأوضح النواب السبعة في مؤتمر صحفي، أن حزب العمال البريطاني بدأ في الآونة الأخيرة اتباع سياسات يسارية متطرفة.

وأكد النواب السبعة، أنهم سيواصلون عملهم داخل البرلمان ككتلة مستقلة.

ووجهوا دعوة للنواب الآخرين المستائين من سياسات أحزابهم، للانضمام إلى مجموعتهم في البرلمان.

وعقب استقالة النواب السبعة، تراجعت مقاعد حزب العمال في البرلمان البريطاني إلى 249 مقعدا.

يجدر بالذكر أن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن، يُعرف بدعمه للقضية الفلسطينية.

ويواجه منذ توليه رئاسة الحزب عام 2015، اتهامات بمعاداة السامية من قِبل العديد من الساسة وجزء كبير من وسائل الإعلام البريطانية.

الأناضول