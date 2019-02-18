ليبيا – عثرت إدارة البحث الجنائي المكلفة بتأمين مدينة درنة على مصنع للمفخخات بعمارات الصينية بالمدخل الغربي للمدينة.

معاون رئيس وحدة إبطال المتفجرات التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي علي الصعيدي أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” اليوم الإثنين أن المصنع تم ضبطه بعد ورود بلاغ من قبل القوات المساندة المتواجدة داخل العمارات.

وأضاف الصعيدي أن المصنع يضم مخزن للمواد الكيميائي إلى جانب سجن كانت تستعمله الجماعات الإرهابية لصنع المفخخات بالإضافة إلى سجن بعض المدنيين والعسكريين المعارضين لهم.

وأكد الصعيدي أنه تم التعامل مع هذه المفخخات والمواد وكذلك تمشيط المنطقة بالكامل،لافتاً إلى أنه سيتم التخلص وإبطال مفعول هذه المفخخات قريباً.