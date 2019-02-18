ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الاثنين سير عمل مشاريع وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة وذلك خلال اجتماع موسع بمسؤولي القطاع.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة العراقيل التي تواجه سير عمليات الصيانة التي تحتاجها المرافق الصحية داخل مدينة بنغازي سواء الممولة من وزارة الصحة أو لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي.

وأصدر الثني تعليماته بشأن عدم إحالة مشاريع قطاع الصحة في مدينة بنغازي الى لجنة الاستقرار إلا بعد المرور على وزارة الصحة على أن تتخذ الوزارة السرعة في إحالة الإجراء للجنة الاستقرار لكي لا تتضارب مشاريع لجنة إعادة الاستقرار مع مشاريع وزارة الصحة.

كما أصدر التعليمات بسحب المشاريع المتعثرة من الشركات غير القادرة على تنفيذ هذه المشاريع، مؤكداً على ضرورة أن تكون الشركات التي تم التعاقد معها قادرة من ناحية العمالة و الإمكانيات و الخبرة في تنفيذ مشاريع القطاع الصحي ذات الطابع الخاص.



وأوصى الثني بمنح كل شركة يتم التعاقد معها أسبوعين كحد أقصى للبدء في المشروع على أرض الواقع و إلا ستتعرض الشركة للغرامات و يسحب منها المشروع.

يشار إلى أن الإجتماع عقد بحضور وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير مهام الوزارة الدكتور سعد عقوب ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي إضافة إلى مدراء المستشفيات والمرافق الصحية وإدارة الخدمات الصحية بنغازي مع مجموعة من الشركات المختصة بتنفيذ المشاريع الصحية.

