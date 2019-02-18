ليبيا – أعرب وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس الأحد عن إرتياحه لإطلاق سراح المواطنين التونسيين الأربعة عشر الذين تعرضوا يوم الخميس الماضي إلى الاختطاف من قبل عناصر مسلحة بمدينة الزاوية للمطالبة بإطلاق سراح أحد المساجين الليبيين في تونس المتورط في قضية حق عام.

الجهيناوي أوضح عبر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية بأنه كان على إتصال دائم بنظيريه الليبي محمد سيالة لمتابعة مستجدات الحادثة أولا بأول ، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على السلامة الجسدية للمختطفين.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهيناوي أجرى إتصالاً مع المختطفين المتواجدين حالياً بمديرية أمن الزاوية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم والذين أعربوا عن شكرهم للمجهودات المبذولة من طرف السلطات التونسية والليبية لإطلاق سراحهم.

وثمن وزير الخارجية التونسي جهود السلطات الليبية وحكومة الوفاق التي أولت اهتماما بالغاً لحادثة الاختطاف وتعهدت ببذل الجهود اللازمة لتأمين سلامتهم والعمل على إطلاق سراحهم.