ليبيا – اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي الإفراج عن أبوزيد دوردة خطوة مهمة وحقيقية لإنجاز المصالحة الوطنية وتعزيز فرص الحل السياسي.

الزايدي أكد في تصريحات لصحيفة “العرب” اللندنية أمس الأحد أن أنصار النظام السابق المعتقلين في طرابلس ومصراتة تم تلفيق تهم لهم عقب أحداث 17 فبراير ودون الافراج عن المعتقلين وعودة النازحين وجبر الضرر لن يحدث استقرار في ليبيا ، منتقدا المحاولات التي جرت لفرض عزل سياسي على أنصار القذافي.

وأشار الزائدي إلى أن الشعب الليبي يريد مصالحة شاملة في البلاد بعد الإفراج عن المعتقلين وطي ما وصفه بـ”الصفحة السوداء” في تاريخ ليبيا.

وانتقد رئيس اللجنة التنفيذية التدخلات الإقليمية في الشأن الداخلي الليبي، قائلاً :” لو رفعت تركيا وقطر يديهما عن ليبيا ستحل الأزمة لأن تدخلهما السافر سوف ينعكس عليهم بشكل سلبي”.