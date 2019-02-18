ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين بممثلين عن الجنة دراسة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة والمشكلة بقرار من الرئاسي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق نتائج عمل اللجنة وتوصياتها حيث احيلت عدد من الملاحظات على الإدارة القانونية بوزارة العدل لإبداء الرأي القانوني حيالها.

وبحث المجتمعون بعض التعديلات المقترحة تمهيداً لصياغة القرار حول المرتبات بصورة متكاملة ورسمية.

ومن ناحية أخرى، عرض مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر ما تم اتخاذه حيال تنظيم المهن الصحية وتقديم الخدمة عن طريق المناطق الصحية المتكاملة .

هذا وحضر الإجتماع كل من وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم والطاهر عبد العزيز من نقابة الأطباء بالإضافة إلى مندوب إدارة الشؤون القانونية عبد الرحمن بشير ورئيس لجنة دراسة المرتبات فوزي أونيس.