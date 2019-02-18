الهند – أعلن “اتحاد العاملين في السينما الهندية” (AICWA) وقف العمل مع الممثلين الباكستانيية في أفلام البوليوود.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين بعد مقتل 44 من الشرطة الهندية في هجوم استهدف قافلة أمنية في مقاطعة بولواما في “جامو وكشمير”، الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وندد الاتحاد في بيانه بالهجوم الذي وقع الخميس الفائت، مؤكدا أن جميع العاملين في قطاع السينما يقفون إلى جانب الهند ضد “الهجمات الإرهابية”.

وقال الاتحاد في بيانه: “نعلن بشكل رسمي منع الممثلين الباكستانيين من العمل في قطاع السينما الهندية، وفي حال وجود شركات تصر على مواصلة العمل مع الفنانين الباكستانيين، فسنمنعهم أيضا”.

يجدر بالذكر أن التوتر بين الهند وباكستان، تجدد في 14 فبراير/ شباط الجاري، على إثر هجوم استهدف قافلة أمنية هندية في مقاطعة بولواما في “جامو وكشمير”؛ ما أسفر عن مقتل 44 من أفراد الشرطة.

وبينما قالت السلطات الهندية أن منفذي الهجوم، أشخاص مدعومون من قِبل باكستان، نفت إسلام أباد تلك الرواية وأدانت الهجوم.