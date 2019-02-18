ليبيا – إعتبر حزب العدالة والبناء أن جموع الليبيين المحتفلين بذكرى “ثورة فبراير ” يعكس مدى تمسكهم بقيم الحرية التي ضحى من أجلها العديد ويقطع الطريق أمام الساعين إلى عودة البلاد إلى عهد الظلم والاستبداد والطغيان.

حزب العدالة و البناء حيّا في بيان له إطلعت عليه المرصد هذه الجموع التي خرجت محتفلة، داعياً إياها إلى الإستمرار في طريق النضال والكفاح لتتوج دماء الضحايا بدولة مدنية ينعم فيها الجميع بحقوقهم دون إقصاء أو تهميش أو تمييز وذلك على حد تعبيره.

وأكد على أن خروج هذه الجموع رغم الانقسام السياسي وما ترتب عليه من صعوبة الأوضاع المعيشية والخدمية يلقي بالمسؤولية المضاعفة على كل الجهات الرسمية والأطراف السياسية الفاعلة بضرورة السعي الحثيث لإنهاء الانقسام وتحقيق تطلعاتهم في الحياة الحرة الكريمة داخل دولة مستقرة ينعم فيها المواطن بسبل العيش الكريم.

ولفت الحزب إلى أن خروج الليبيين في الساحات والميادين وبهذه الحشود رسالة واضحة وقوية لأولئك الذين يراهنون على قبول الشعب بعودة الاستبداد تحت ضغط الحاجة للضروريات والأمن والاستقرار فى إشارة منه لقوات الجيش وقيادتها .

كما إعتبر الحزب بأن هذه الحشود بعثت رسالة أخرى قوية للمجتمع الدولي توجب عليه الوقوف داعماً ومسانداً لهذا الشعب في تقرير مصيره وقطف ثمار ثورته وإقامة دولته الديموقراطية المستقلة وإتخاذ موقف واضح وجاد تجاه الدول المتدخله سلباً في المشهد السياسي الليبي والداعمة لمعرقلي قيام الدولة بحسب نص البيان.

المرصد – متابعات