ليبيا – نفت المنطقة العسكرية سبها بإمرة اللواء المبروك الغزوي الخبر الذي نقلته قناة ليبيا بانوراما فى طرابلس ” من مصدر عسكري لم تسمه ” عن إنسحاب عناصر جهاز الأمن المركزي من تمركزاته فى تقاطعات المدينة بعد مقتل شاب ليبي فى تبادل لإطلاق النار مؤكدة بأن الأوضاع تسير كالمعتاد على مختلف الصعد .

وقالت المنطقة فى تصريح تلقته منها صحيفة المرصد مساء الإثنين بأن قوات الدعم المركزي لازالت تتواجد فى تقاطعات مدينة سبها كالمعتاد منذ أن إنتشرت فيها ، مشيرة إلى أن الشاب الذي قُتل سقط فى تبادل لإطلاق النار مع إحدى دوريات الجهاز .

وأشارت إلى أن هذا الشاب وهو إبراهيم هويدي كان يقود قيادة سيارة معتمة الزجاج وجرى إستيقافه ومطالبته بإزالة المعتم فرفض وبادر بإطلاق النار من مسدس فتم الرد عليه مؤكدة فى المقابل توقيف الضابط الذي رد بإطلاق النار وإحالته للسجن والتحقيق ، معربة فى ذات الوقت عن إستغرابها مما تروجه ما وصفته بـ ” صفحات وقنوات الفتنة ” من إدعاءات وخيالات حول الحادث .

كما أكدت بأنها تواصلت مع والد الشاب القتيل وأسرته وأعمامه وقبيلته وهو من أولاد سليمان وقد تفهموا بدورهم الموقف بعد إيقاف الضابط المشار له وتفاصيل الواقعة وملابساتها مؤكدة بأنها لن تتهاون مع أي تجاوز سواء كان من المواطنين أو من أفرادها المنتسبين لمختلف الوحدات والأجهزة الأمنية ، داعية سائقي المركبات الآلية إلى الإلتزام التام بالتعميم الصادر عنها بشأن نزع معتم الزجاج .

المرصد – خاص