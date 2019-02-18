ليبيا – أكد آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي ، الإثنين ، إستئناف الرحلات المدنية من وإلى مطارات مدن المنطقة الجنوبية .

وقال الغزوي فى تصريح تلقته المرصد منه عبر مكتب المتحدث العسكري أن هذا القرار يأتي بطلب من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وبأنه شدد على استئناف رحلات الخطوط المدنية مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية .

وأكد اللواء الغزوي بأن التعليمات نصت أيضاً على ان يكون عمل الاجهزة الأمنية فى المطارات التي تسيّر هذه الرحلات تحت اشراف منطقة سبها العسكرية.

يشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية كانت قد أعلنت تعليق الرحلات ضمنياً باعلانها إغلاق المجال الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية يوم 8 فبراير الجاري قبل الإعلان اليوم عن إعادة فتحه أمام الطيران المدني فقط .

المرصد – متابعات