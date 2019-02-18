ليبيا – نفى عميد أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة صحة مستند متداول على مواقع التواصل الإجتماعي على أنه موجه من مدير مكتب القائد العام إلى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية يطالبه فيها بحظر وعدم إستخدام صفة ” متمرد ” على المنابر .

وقال المسماري فى تصريح لـ المرصد مساء الإثنين بأن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها ” الجيش الألكتروني ” العامل فى تركيا بتزوير بيانات وخطابات ورسائل ومذكرات تتعلق بعمل الجيش والقيادة العامة .

وأضاف المسماري بأنهم تعودوا على إشتداد حملات التزوير و ” الفوتشوب ” كلما إشتدت الضربات التي تتلقاها جماعة الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة هنا وهناك ولاسيما مع يحدث الآن فى الجنوب .

كما شدد المتحدث على أن هذه الحملات مؤشر جيد يدل على أن ” الجماعات الإرهابية ” وجيوشها الألكترونية قد خسرت ساحة الحرب على الأرض ضد الليبيين ولم يعد لديها إلا ” ساحة حرب الفوتوشوب والإشاعة “.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزوير عدة مستندات ونشرها على موقع فيسبوك بهدف تضليل المواطنين أحدها كان يدعي بأن قيادة الجيش أصدرت تعليمات بتنفي عمليات تطهير عرقي فى الجنوب وأخرى تتعلق بأموال وتكليفات وما إلى ذلك ،.

كما لفت إلى أن مصدر هذا المستند المزور صفحة تنتحل إسمه وصفته بها 5000 مشترك بينما يفوق عدد متابعي صفحته الأصلية 171 ألف منوهاً إلى أن من يهمه الحقيقة يستطيع التمييز بين الأصلية والمزورة التي قال بأنها تنتج السذاجة والكذب وتعيد تدويره عبر شبكة الجيش الألكتروني فى تركيا للإستخفاف بعقول من يتابعونها .

وتوجه المسماري بالتحية لكل وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي التي تتواصل معهم لتحري مصداقية هذه المستندات التي يتم تسريبها بعد تزويرها مشيداً بوعي المواطنين وعدم إنجرارهم وراء هذه ” التصرفات الصبيانية اليائسة ” .

وفى ذات السياق نفى مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية فى بنغازي تلقيهم أي رسالة بالخصوص من مدير مكتب القائد العام لا بشأن هذا الامر أو غيره مؤكداً بأن المستند المتداول مزور وهو ما أكده المسماري .

وحذر المسماري أيضا قبل أسبوع من صفحات ممولة على وسائل التواصل الإجتماعي تنتحل أسماء مؤسسات إعلامية عدة قال بأنها تنسب تصريحات مزورة لعدة شخصيات سياسية وعسكرية لذات الهدف ألا وهو تضليل الناس وتشتيتهم وإبعادهم عن الحقيقة ، جدير بالذكر بأن واحدة من هذه الصفحات تنتحل إسم صحيفة المرصد .

المرصد – متابعات