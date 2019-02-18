ليبيا – علق المتحدث باسم القيادة العامة للجيش العقيد أحمد المسماري على إقالة اللواء عبد الرحمن الطويل بسبب تصريحاته الأخيرة حول عمليات الجيش العسكرية بالمنطقة الجنوبية،قائلاً:”اللواء الطويل تحدث بوطنية وإيجابية وأكد على أن الجيش يقاتل في الإرهاب ويبسط الأمن داخل الجنوب”.

المسماري أكد في تصريحات خاصة لقناة “العربية الحدث” أن اللواء الطويل دفع ثمن الوطنية ، لافتاً إلى أن المواقف الوطنية هي التي تبقى وتنمو.

ورأى المسماري أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في مأزق حقيقي ، مشيراً إلى أن زمن الورق والكتابات التي يقوم بها إنته لأن الوقت حان لبناء الدولة الليبية.

وبخصوص طلب السراج من مجلس الأمن بمنع تقدم الجيش بالمنطقة الجنوبية، أضاف المسماري :” نحن لا نأبه لتصريحات وقرارات السراج لأننا على علم بمن يقف خلفه ويكتب له البيانات والأسلوب الذي كتب به البلاغ لمجلس الأمن هي لغة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة ونقول للسراج أفعل ما تشاء فلديك الأموال ومصرف ليبيا المركزي والشعب الليبي قال كلمته والتف حول قوات الجيش وسنكون عند طموحاته وسنقهر الجريمة”.

وبيّن المسماري بأن شكوى السراج لمجلس الأمن جاءت بسبب قرب المعركة من العاصمة طرابلس ، لافتاً إلى أن ممثلي الجماعة الليبية المقاتلة والميليشيات محمد عماري زايد وعبدالسلام كاجمان وغيرهم ينظرون إلى الكراسي والمناصب على خلاف الجيش الذي يريد أن يفرض الأمن والقانون ويسعى إلى إستعادة هيبة الدولة.

المتحدث باسم القيادة العامة للجيش أكد على أن مهمة الجيش مهمة وطنية بإمتياز.