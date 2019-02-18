سويسرا – تتجدد المنافسة بين الغريمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما يشاركان مع فريقيهما في مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض نادي يوفنتوس بقيادة نجمه رونالدو، اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد بعد غد، في ذهاب ثمن نهائي “التشامبيونز ليغ”، فيما ستكون مهمة نادي برشلونة بقيادة هدافه ميسي أسهل نوعا ما، عندما يواجه مضيفه ليون غدا، ضمن منافسات الدور ذاته.

وكما جرت العادة فسيبحث النجمان ميسي ورونالدو عن خطف الأضواء في مباراتي فريقيهما، وتحقيق أرقام جديدة في هذه البطولة، ويتطلع “البرغوث” لتعزيز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ ثمن نهائي دوري الأبطال، برصيد 24 هدفا، فيما يسعى غريمه رونالدو، الثاني في القائمة بـ 20 هدفا، لتقليص الفارق والاقتراب من غريمه الأرجنتيني.

ويحتل الألماني توماس مولر، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي، ثنائي هجوم بايرن ميونيخ، الذي يواجه غدا ليفربول، المركزين الثالث والرابع على الترتيب، في قائمة أكبر الهدافين في تاريخ الدور الستة عشر لدوري الأبطال، وسجل الأول 12 هدفا، فيما أحرز الثاني 9 أهداف.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو هو الهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بـ 121 هدفا، متبوعا بميسي، الذي يملك في رصيده 106 أهداف.

المصدر: RT + تويتر