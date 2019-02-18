بن سلمان يأمر بالإفراج “فورا” عن 2107 باكستانيين بسجون السعودية

بن سلمان يأمر بالإفراج “فورا” عن 2107 باكستانيين بسجون السعودية

باكستان – أمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الإثنين، بالإفراج “فورا” عن 2107 باكستانيين يقبعون في سجون بلاده.

جاء ذلك حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة عبر “تويتر”.

وذكرت التغريدة أن الإفراج عن السجناء جاء بناء على طلب من عمران خان، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

يأتي الإعلان عن تلك الخطوة في اليوم الأخير لزيارة بن سلمان الأولى لباكستان التي بدأها الأحد في مستهل جولة آسيوية.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات اقتصادية بين الرياض وإسلام آباد باستثمارات سعودية تبلغ 20 مليار دولار.

وذكر الموقع الإلكتروني لقناة “العربية” السعودية، أن بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان شهدا توقيع 8 اتفاقيات بين البلدين، قيمتها 20 مليار دولار.

والأحد، وصل بن سلمان إسلام آباد، في مستهل جولة آسيوية، تشمل أيضا الهند والصين.

وكالات