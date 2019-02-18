الولايات المتحدة – شكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، بسبب قبول بلاده إدخال المساعدات الإنسانية التي أرسلتها واشنطن لفنزويلا.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، حول المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى مدينة كوكوتا الكولومبية، الحدودية مع فنزويلا.

وقال بولتون، “أود أن أشكر الرئيس دوكي، لقبوله إدخال المساعدات المخصصة للفنزويليين إلى كولومبيا”.

وأشار إلى أن السيناتور الأمريكي مايكل روبيو، زار مركز تجميع المساعدات في كوكوتا، ونشر صور تجمعه (روبيو) بمهاجرين فنزويليين في المدينة.

وتوجه روبيو، الأحد، إلى كوكوتا، لمراقبة عملية تجميع المساعدات التي ستحاول المعارضة بقيادة رئيس البرلمان خوان غوايدو، إدخالها إلى البلاد السبت المقبل.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ”غوايدو”، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي مادورو، الذي أدى في 10 يناير الماضي، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وطرد الدبلوماسيين الأمريكيين من بلاده.