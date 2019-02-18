روسيا – حذر ناطق باسم شركة “روس كوسموس” الروسية من أخطار إضافية على الرواد، قد يشكلها في بعض الأحيان التحام المركبات الفضائية الأمريكية الخاصة بالمحطة الفضائية الدولية.

وقال الناطق في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية، إن الخبراء في “روس كوسموس” و”ناسا” توصلوا بعد دراسة احتمالات العملية إلى أن الالتحام المباشر قد يشكل أخطارا على المحطة وأفراد طاقمها.

وأوضح الناطق أن الخبراء يدرسون الآن سيناريوهات مختلفة للحد من حدوث الأخطار، فيما لم يذكر الناطق ما هو المقصود بالأمر.

يذكر أن إطلاق مركبة “Crew Dragon” الخاصة التابعة لـشركة “سبيس إكس” الأمريكية كان يخطط لتحقيقه، في 9 فبراير الجاري، ثم أجل إطلاق المركبة إلى يوم 2 مارس المقبل، لضرورة إجراء اختبارات إضافية للأجهزة وإعادة تأهيل الخبراء.

وتعد “Crew Dragon” نموذجا مطورا لشاحنة “دراغون” غير المأهولة التي يطلقها صاروخ” فالكون-9″ الأمريكي.

المصدر: تاس