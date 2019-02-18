أبوظبي – وقعت شركتا “توازن” الإماراتية والمعهد الروسي لبحوث السيارات في أبوظبي اليوم اتفاقا دخلت بموجبه الشركة الإماراتية شريكا استراتيجيا في المشروع الروسي للسيارات الفارهة “آوروس”.

وعلى هامش معرض “آيدكس” الدولي المنعقد في الإمارات، وقع الاتفاق عن الجانب الروسي سيرغي غايسن مدير المعهد الروسي لبحوث السيارات، وعن الجانب الإماراتي عبد الله ناصر الجعبري الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية التابع لشركة “توازن”.

وبموجب الاتفاق، ستستحوذ شركة “توازن” على حصة قدرها 36% في مشروع “آوروس” لقاء 110 ملايين يورو سيستثمرها الجانب الإماراتي في المشروع خلال السنوات الثلاث القادمة.

يشار إلى أن “آوروس” من بواكير مشروع “كورتيج”، أو “الموكب” لتصميم وإنتاج سلسلة كاملة من السيارات الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين تشمل الليموزين، والسيارات العادية وذات الدفع الرباعي إضافة إلى الحافلات الصغيرة الفاخرة.

وأطلق مشروع “كورتيج” بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

المصدر: RT