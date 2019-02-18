فرنسا – أشاد تياجو سيلفا، قائد باريس سان جيرمان، بزميله كيليان مبابي، في ظل تألق الأخير برفقة فريق العاصمة.

وقال تياجو سيلفا في تصريحات وفقًا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية اليوم الإثنين: “كيليان مبابي هو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، حتى عندما يتواجد الثنائي كافاني، ونيمار هنا”.

وأضاف “عمر مبابي لا يمكن أن يكون 20 عامًا، بل 28، أو 29، في هذا العمر. ليس من الطبيعي أن تقدم هذا المستوى”.

وأتم سيلفا “قبل مباراتنا أمام مانشستر يونايتد، بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، تحدثت معه قليلاً عن توقعه، أمر مهم ألا نضع عليه كل الضغوطات. الناس ينتظرون منه القيام بمباريات رائعة”.

وقاد مبابي باريس سان جيرمان للفوز على سانت إيتيان، أمس الأحد بالجولة 25 من الدوري الفرنسي، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد.

المصدر : كووورة