ليبيا – حيّت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق دول وشعوب المغرب العربي بالذكرى الثلاثين لتأسيس اتحاد المغرب العربي الذي تأسس بهدف تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها لتحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها.

الخارجية جددت في بيان لها بحسب المكتب الإعلامي التابع لها بإعتبار ليبيا رئاسة للاتحاد ، الدعوة للدول الأعضاء إلى استغلال فرصة الأجواء الايجابية الحالية والتقارب الملموس في وجهات النظر الذي عكسته التصريحات البناءة للعمل على تفعيل منظومة العمل المغاربي المشترك ليأخذ الإتحاد دوره في محيطه الاقليمي والدولي وليحقق الأهداف التي تأسس من أجلها .

وأشارت إلى أن الإتحاد مطالب أكثر من أي وقت مضى بالتمعن بمسيرة الاتحاد وتصحيح المسار أخذاً في الاعتبار ظروف المرحلة الحالية وما يشهده العالم من تغيرات والمنطقة من تحديات تستلزم حراكاً فاعلاً وتنسيقاً وتضامناً أكبر بين الدول.

وثمّنت ما لمسته من مسؤولية وحرص لدى جميع الدول الأعضاء دون استثناء على أهمية وضرورة التحرك السريع لعقد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في أقرب الآجال، مشددةً على إستمراريتها في القيام بما يقع على عاتقها من واجبات من خلال اجراء المشاورات اللازمة لمزيدٍ من تقريب وجهات النظر وتسريع وتيرة العمل خلال الفترة القريبة القادمة.