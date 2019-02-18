أوغندا – أضافت وزارة السياحة الأوغندية النساء الممتلئات والمثيرات إلى قائمة “مواقع الجذب السياحي”، لاستقطاب أكبر عدد من السياح لزيارة هذا البلد الإفريقي.

وذكرت صحيفة ديلي مونيتور، أن وزير السياحة في أوغندا، غودفري كيفاندا، أعلن أن تحقيق هذا الموضوع ممكن عن طريق تنظيم مسابقة “ملكة جمال أوغندا الممتلئة”، وسيتم الإعلان عن التصفيات النهائية لهذه المنافسة، في يونيو المقبل.

وقال كيفاندا في مؤتمر صحفي: “بلدنا يتميز بنسائه الجميلات، اللواتي من الممتع النظر إليهن. لماذا لا نستخدمهن كاستراتيجية لتشجيع السياحة لدينا؟”.

وأثار هذا القرار “الغريب” حفيظة الناشطات الاجتماعيات، اللواتي صرحن بأن “هذا نهج خاطئ، لأنه يجعل من النساء سلعة وهدفا ووجه أنظار الجميع إليهن”.

يذكر أن أوغندا دخلت، عام 2017، في قائمة أكثر دول العالم التي ترحب بالسياح وفق موقع “Passport index” على الإنترنت. وتم إجراء هذا التقييم وفقا للدول التي تستقطب أكبر عدد من السياح من أكبر عدد ممكن من الدول دون الحاجة لتأشيرة دخول.

المصدر: نوفوستي