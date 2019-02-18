الإمارات العربية – أعلن نادي العين حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم، تعيين الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدربا له حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال العين في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت: “يعلن نادي العين رسميا تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو لقيادة فريق الكرة الأول حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التمديد بموافقة الطرفين”.

وتابع النادي في بيانه: “تقرر أن يدشن المدرب الإسباني مهمته مع الزعيم بداية من الحصة التدريبية المسائية اليوم، في إطار التحضيرات لمواجهة النصر السبت المقبل، في الجولة 16 من مسابقة الدوري الإماراتي”.

وقاد غاريدو (49 عاما) الرجاء البيضاوي المغربي للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي في الموسم الماضي، لكنه أقيل من منصبه في نهاية يناير الماضي، بعد الخسارة (0-2) من النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور الثمانية لمسابقة كأس العرب.

وكان العين قد أعلن في نهاية الشهر الماضي إنهاء عقد مدربه السابق زوران ماميتش بالتراضي، على الرغم من أن المدرب الكرواتي قاد الفريق لنهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

المصدر: رويترز