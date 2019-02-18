روسيا – أعلن مدير عام مكتب تصميم الدبابات في شركة “أورال فاغون زافود” الروسية، أندريه ترليكوف، أن المهندسون الروس بدأوا العمل على تصميم دبابة مستقبلية غير مأهولة.

وقال ترليكوف، في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية، على هامش معرض “إيدكس-2019” في أبو ظبي، إن تلك الدبابة ستظهر قريبا في وحدات القوات البرية الروسية.

وأضاف أن المصممين الروس عملوا على تصميم الدبابات غير المأهولة منذ نهاية القرن الماضي، استنادا إلى دبابتي “تي-64″ و”تي-72” وقطعوا شوطا طويلا في هذا المجال.

وأوضح تيليكوف أن ظهور الروبوتات والذكاء الصناعي جعل استخدام الدبابات غير المأهولة أمرا ممكنا، ولم يستبعد انطلاق إنتاج تلك الدبابات على دفعات في الأعوام القليلة المقبلة. فيما لم يذكر أي مواصفات للدبابة المستقبلية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا