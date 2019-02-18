ألمانيا – استعاد الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ الألماني، ذكرياته المريرة عام 2013، حينما خسر جائزة الكرة الذهبية لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وخلال مقابلة مع صحيفة “ليكيب”، تحدث ريبيري عن خيبة أمله قبل 6 سنوات خلال حفل الكرة الذهبية، قائلًا “رأيت نفسي فائزًا بها، هذه هي الحقيقة، وما زلت أعتقد أنني الأحق بالجائزة”.

وحل ريبيري في المرتبة الثالثة خلف رونالدو، المتوج بالجائزة، بينما جاء ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، في المركز الثاني.

وعن ذلك، قال صاحب الـ 35 عامًا “احتلالي المركز الثالث في التصويت، كان بمثابة ضربة في الرأس، شعرت حينها بظلم كبير”.

وتابع “سألت نفسي 10 آلاف مرة (لماذا لم يقع الاختيار عليّ؟)، كلما فكرت في الأمر، كلما كنت أكثر غضبًا”.

يذكر أن ريبيري تُوج في العام ذاته بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي حصل عليها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال مع بايرن ميونخ.

المصدر : كووورة