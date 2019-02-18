ليبيا – قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إنه جاء لمؤتمر ميونخ لجس نبض المجتمع الدولي تجاه الملف الليبي وتطوراته ، لافتاً إلى أن مؤتمر ميونخ هو أحد الأماكن الممتازة لتعديل ميزان القوى والخطاب الموجه بين الدول الكبرى.

سلامة أوضح في تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد أن مثل هذا النوع من المؤتمرات يسمح له بالتواصل مع زعماء الدول خلال فترة قصيرة ، قائلاً :” هذا ما يوفر عليه السفر لمسافات طويلة وقتي لا يسمح لي بسبب مسؤولياتي في العاصمة طرابلس”.

وأضاف أن :”الحلول العجائبية غير موجودة ونحن نعمل بشكل تراكمي وتدريجي على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي وأنا لا أسعى لإنتصارات وهمية ونتائج سينمائية”.

ووصف المبعوث الأممي ما حصل في ليبيا خلال العامين الماضيين بـ”الأمر الجيد” ، مشيراً إلى أن الحل في ليبيا تدريجي وتراكمي الليبية.

وجدد المبعوث الأممي حرصه على إخراج الدولة الليبية من محنتها الحالية حتى ولو بعد أشهر أو سنوات.

وأكد على أن الإنتخابات لن تجري إلا في حال توفر الشروط اللوجيتسية والأمنية والتشريعية وقبول الأطراف لنتائج الإنتخابات لتكون دواء للمشكلة الليبية وليست مشكلة إضافية كما حدث في إنتخابات 2014.

وأشار إلى أن الطبقة السياسية غير جادة في التوصل لحل سياسي لأنها تريد البقاء في مناصبها ، معتبراً أن الحزب الأقوى في ليبيا حزب الأوضاع القائمة وأنه عدو لهذا الحزب.

المبعوث الأممي وجه تساؤلاً للأطراف التي تحاول الدخول على الخط السياسي السلمي :”ماذا فعلتم لتساعدونا لتهزوا هذه الطبقة السياسية التي لا تريد التحرك أنا أعمل 15 ساعة باليوم وأنتم ماذا فعلتم لليبيا ، وأقول لهم تحركوا طالبوا بمؤتمر وطني وإنتخابات لأنني بدون الليبيين البسطاء العاديين لا أستطيع أن أزحزح الطبقة السياسية من مكانها”.