ليبيا – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين مع أعضاء معهد الشؤون الدولية والأوروبية أبرز التطورات على الملف الليبي.

شكري تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية إلى التحديات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والتي هي في طبيعتها تحديات عابرة للحدود ويمتد تأثيرها إلى العديد من دول ومناطق العالم.

واستعرض شكري آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ،مؤكداً على الموقف المصري الراسخ المبني على الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الوطنية في كل الدول العربية والدفع بالحلول السياسية لتحقيق التسوية السلمية لكافة أزمات المنطقة وعلى نحو يُلبي طموحات الشعوب العربية المشروعة فضلاً عن استمرار المساعي الرامية لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتصدي للبيئة الحاضنة له.