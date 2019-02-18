غيابات هامة في قائمة البافاري قبل مواجهة ليفربول في التشامبيونزليغ

غيابات هامة في قائمة البافاري قبل مواجهة ليفربول في التشامبيونزليغ

ألمانيا – كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، الاثنين، أن الفريق سيفتقد جهود جيروم بواتينغ في المواجهة أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأبلغ نيكو كوفاتش مدرب الفريق البافاري، الصحفيين قبل السفر إلى إنجلترا أن الجناح فرانك ريبيري بقي في ميونيخ بعد أن رزق بمولوده الخامس لكنه سيلحق بالفريق في وقت لاحق، بينما يعاني قلب الدفاع بواتينغ من فيروس بالمعدة.

وسينتظر العملاق البافاري أيضا حتى الغد لمعرفة ما إذا كان الجناح كينجسلي كومان سيصبح جاهزا بعد إصابته في الكاحل يوم الجمعة.

وسجل اللاعب الفرنسي هدفين وصنع هدفا آخر، لكنه أصيب في الدقائق الأخيرة خلال الفوز 3-2 على مستضيفه أوغسبورغ.

ويحل الفريق الألماني ضيفا على ليفربول الإنجليزي، نظيره في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد التاريخي في التاسع عشر من شهر فبراير الجاري.

المصدر: رويترز