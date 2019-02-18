ليبيا – أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي فى طرابلس الصديق عمر الكبير ، الإثنين ، إستمرار توقف صرف منحة أرباب الأسر المعروفة بإسم ” منحة الـ 500 دولار أمريكي ” .

وفى حديث للصحفيين تابعته المرصد عقب إعلانه عن الطبعة الجديدة للدينار بمناسبة ” ثورة فبراير” ربط الكبير بين توقف صرف هذه المنحة والتلاعب الحاصل فى منظومة الرقم الوطني .

وقال الكبير أن الإشكالية تتعلق بالتزييف الموجود فى منظومة الرقم الوطني مؤكداً عدم معرفتهم فى المصرف المركزي بحجم التزييف الموجود فى المنظومة ومدى عمقه.

وأشار إلى أن المهم أكثر من منحة الـ ” 500 دولار ” هو أن يكون هناك قاعدة بيانات سليمة ذلك لأن تؤسس لجوازات السفر والبطاقات الشخصية وبقية المعاملات الأخرى .

ونوه الكبير إلى أن المسالة من شأنها الإضرار بالأمن القومي مؤكداً جاهزيتهم لصرف هذه المنحة فور الإنتهاء مما وصفه بـ ” تنظيف قاعدة بيانات الرقم الوطني ” .

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المرصد – متابعات