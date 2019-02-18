ليبيا – نظم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة الأحد لقاءً فى تونس حول الوضع فى الجنوب الليبي ، حضره على طاولة واحدة قيادات من التبو والطوارق وأولاد سليمان وذلك بحضور عدة بعثات دبلوماسية إلى ليبيا وعدد من الباحثين والمختصين بالشأن الليبي.

ومن جانب المجمع حضر رئيسه عارف النايض وعدد من فريق عمله أما من الضيوف فقد حضر عضو الرئاسي السابق موسى الكوني التارقي ، وسفير ليبيا في المغرب منصور سيف النصر السليماني ، والعميد أحمد بركة وردغو التباوي .

وشارك المجتمعون بحسب المكتب الاعلامي للمجمع في ندوة وجلسة عمل بخصوص مستجدات الاوضاع الراهنة في ليبيا ، كما تطرق المجتمعون إلى دور النسيج الاجتماعي في صناعة المصالحات ودعمها وتعزيز السلم الاجتماعي واصفاً مشاركتهم بالفاعلة .

واتفق المجتمعون بحسب المجمع على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الارهاب وارساء الامن والاستقرار وتوحيد الصفوف، وشدد الحاضرون على ضرورة العمل على إيصال الخدمات لكافة المواطنين في كل ربوع البلاد وذلك على ضوء العملية العسكرية الجارية فى الجنوب الليبي .

المرصد – متابعات