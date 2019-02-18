الولايات المتحدة – هي مفيدة للقلب وتخفيض الضغط وتحسين المزاج، هذا فقط جزء من الفوائد الشوكولا لصحة الإنسان.

فقد نشرت المجلة الأميركية American Heart Journal مقالا عن فوائد الشوكولا للقلب. على وجه الخصوص، وجد الباحثون أن حوالي 28 غراما من الشوكولا في الأسبوع يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 18 %.

ووفقا لدراسة أخرى، فإن تناول الشوكولا يمكن أن يمنع تطور الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب). وكان الأشخاص الذين يتناولون من وجبتين إلى ست وجبات من هذه الأطعمة الشهية أسبوعيا أقل عرضة بنسبة 20% لهذا المرض، على عكس أولئك الذين يتناولون الشوكولا أقل من مرة واحدة في الشهر.

علاوة على ذلك، فإن العلماء على اقتناع بأن الخصائص المضادة للأكسدة للكاكاو والمغنيسيوم يمكن أن تحسن أيضًا وظيفة الأوعية الدموية، وكذلك تقليل الالتهاب وتنظيم تكوين الصفيحات الدموية.

ووفقا للباحثين، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن للشوكولا أن يؤثر على المرض.

أيضا، تناول الشوكولا يقلل من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 10 %، ويحسن المزاج ويحسن التركيز، وفقا لـ PostStar.

رويترز