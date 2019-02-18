ليبيا – أفرج القضاء المالطي بكفالة عن واحد من ليبيين إثنين أُعتقلا لاختطافهما في 25 ديسمبر 2016 طائرة ركاب تابعة للخطوط الأفريقية عندما كانت فى رحلة من تمنهنت إلى طرابلس وإقتاداها نحو مالطا .

وفى تقرير ترجمته المرصد ، نقلت وكالة رويترز الإثنين عن المحكمة المالطية ان المفرج عنه هو المواطن الليبي موسى شاها لأنه قضى الحد الاقصى للوقت المسموح به في السجن دون محاكمة مايعني الافراج عنه.

وألقي القبض على شاها وشريكه وأُتهما باختطاف طائرة إيرباص 320 تابعة للخطوط الأفريقية الجوية قبل أيام فقط من عيد الميلاد عام 2016 ، وتحويلها من وجهتها الليبية الداخلية إلى مالطا.

واستسلم الخاطفون بعد الإفراج عن 109 ركاب وطاقم الطائرة السبعة وقبلها كانوا قد هددوا بتفجيرها ، لكن أسلحتهم تبين لاحقا أنها مزيفة وقد بقي الرجلان في انتظار المحاكمة منذ ذلك الحين.

وقال محامي شاها لرويترز إن موكله يستحق الإفراج بموجب القانون ذلك لأن المدة القصوى للاعتقال الوقائي هي 30 شهرا بحسب ما ينص عليه القانون وقد استنفذت.

وأكدت الوكالة بأن المحكمة أفرجت عن شاها بكفالة وبشرط العنوان والإقامة وبتعهد خطي على أن لن يغادر الجزيرة لأنه لا يزال يتعين محاكمته بسبب عملية الاختطاف.

وكان شاها قد أعلن فور هبوط الطائرة بمالطا من خلال إتصال هاتفي مع قناة ” ليبيا روحها الوطن ” بأنه رئيس حزب أطلق عليه إسم ” الفاتح الجديد ” قبل أن يتبين بأن لا وجود لهذا الحزب .

المصدر : رويترز

الترجمة : خاص – المرصد