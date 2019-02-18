ليبيا – كشفت إدارة الميزانية التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق عن الاجراءات المطلوبة لصرف مرتبات المتعينين الجدد.

إدارة المالية أوضحت وفقاً لبيان صادر عنها بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن هذه الاجراءات تكمن في وجود ملاك وظيفي معتمد إلى جانب إعلان الوسائل الإعلامية عن وجود وظائف شاغرة والتخصصات والشروط المطلوبة.

كما تقضي الاجراءات بامتحان القبول من جانب لجنة متخصصة بالقطاع والاعتماد من قبل لجنة شؤون العاملين بالجهة إلى جانب التقدم لديوان المحاسبة لمراجعة الاجراءات المذكورة.

وبحسب البيان يجب الادراج ضمن مشروع الميزانية للجهة، والتقدم به لوزارة المالية للموافقة على تخصيص المبلغ إلى جانب مطابقة الرقم الوطني لفحص الازدواجية.