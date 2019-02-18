القدس – صرح الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، إن الشرطة الاسرائيلية أعادت، بعد ظهر اليوم الاثنين، فتح ابواب المسجد الأقصى بعد اغلاق استمر اكثر من ساعة.

وقال الكسواني للأناضول “أعادت الشرطة الاسرائيلية فتح بوابات المسجد الأقصى”.

من جهته قال ميكي روزنفيلد، المتحدث بلسان الشرطة الاسرائيلية، في بيان، إن “الشرطة أعادت فتح بوابات المسجد بعد اعتقال 5 اشخاص من داخل باحاته”.

وأضاف” تم اعتقالهم بعد محاولتهم الدخول الى منطقة مغلقة بموجب قرار من المحكمة”.

وكان يشير بذلك الى اغلاق باب الرحمة .

وفي وقت سابق قال الشيخ عمر الكسواني إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على مصلين وحراس وموظفين في دائرة الأوقاف بباحات المسجد، بعد إغلاق أبوابه.

وأضاف الكسواني للأناضول “الوضع في الأقصى متوتر للغاية، والشرطة الإسرائيلية أغلقت أبواب المسجد وتمنع الدخول إليه، بما في ذلك مسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية”.

وأوضح أن “الشرطة اعتدت بالضرب على مصلين وحراس وموظفين في دائرة الأوقاف بالقدس واعتقلت عددا منهم، ولا تتوفر لدينا معلومات عن العدد النهائي للمعتقلين”.

وعن سبب التطورات، قال الكسواني إن الأحداث وقعت بعد وضع قوات الشرطة، الأحد، سلاسل حديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج الـمؤدي إلى مبنى باب الرحمة.

وأضاف: “هذه الخطوة أثارت غضب المصلين، وخلع بعضهم البوابة بعد تأدية الصلاة في المكان”.

وتابع: “عقب ذلك، أغلقت الشرطة البوابات ومنعت الدخول الى المسجد ولاحقت المصلين في الباحات واعتدت عليهم بالضرب”.

وشدد الكسواني على أن “باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ولا نقبل الاعتداء الإسرائيلي عليه”.

وطالب “السلطات الاسرائيلية بالتراجع عن قرارتها الظالمة”.

وكانت الشرطة الاسرائيلية اغلقت مبنى باب الرحمة عام 2003 بداعي وجود “منظمة ارهابية” فيه ويجري تمديد الإغلاق سنويا.

من جانبه، قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس إن “هذا الاعتداء السافر على جزء أصيل من الـمسجد الأقصى يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها باب الرحمة من قبل شرطة الاحتلال منذ عام 2003”.

الأناضول