بروكسل – لوّحت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، باتخاذ عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وقالت موغريني في المؤتمر الصحفي قبيل اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: ” من الممكن في الأسابيع القادمة أن يتم فرض عقوبات جديدة على روسيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع”.

وأشارت موغريني إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا بسبب عدم تطبيق اتفاقية “مينسك” المتعلقة بأوكرانيا منذ 5 سنوات.

ولفتت موغريني إلى أنها لا تحبذ فرض عقوبات إلى ما لا نهاية، قائلة: “العقوبات الحالية تهدف للضغط وتصحيح الوضع القائم”.

واتفاق “مينسك 2″ هو تطوير لـ”اتفاق مينسك-1” الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر/أيلول 2014.

وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا، في فبراير/شباط 2015، في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا، إضافة إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية العام ذاته، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وحول أجندات وزراء خارجية الدول الأوروبية، أشارت المسؤولة الأوروبية أنّ الاجتماع سيتناول الأوضاع في فنزويلا وأوكرانيا والقارة الإفريقية، والتحضيرات من أجل مؤتمر بروكسل الثالث حول سوريا.

وبينت أنّ المؤتمر سيتناول جمع مساعدات إنسانية للسوريين ودعم الحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة.

وكالات