اليابان – ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في شهرين يوم الاثنين مع تنامي شهية المستثمرين للمخاطرة وسط توقعات بأن تخفف أحدث محادثات بين الصين والولايات المتحدة حدة التوترات التجارية بين الاقتصادين الكبيرين.

وأغلق نيكي مرتفعا 1.82 بالمئة ليسجل 21281.85 نقطة بعد أن لامس 21306.36 وهو أعلى مستوى للمؤشر القياسي منذ 18 ديسمبر كانون الأول.

ولقيت بورصة طوكيو دعما من صعود الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، إذ أعلنت الولايات المتحدة والصين عن إحراز تقدم في المفاوضات التي استمرت لخمسة أيام في بكين الأسبوع الماضي. ويستأنف البلدان المحادثات في واشنطن الأسبوع الجاري.

وارتفعت أسهم الشركات التي تستمد جزءا كبيرا من مبيعاتها من الصين. وزاد سهم كوماتسو للمعدات الصناعية 3.1 بالمئة وفانوك لصناعة الروبوت 2.9 بالمئة وهيتاشي لمعدات البناء 4.6 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.56 بالمئة ليصل إلى 1601.96 نقطة.

رويترز