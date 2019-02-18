انجلترا – اوضح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، “يحتاج الجانبان للثقة والرؤية، لأن علاقة بريطانيا بجيرانها الأوروبيين في السنوات الـ25 القادمة مهددة”.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الإثنين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أشار فيه إلى أن محادثات بريكست، دخلت “آخر منعطف حاسم”.

وأعرب هانت، عن اعتقاده بإمكانية الوصول إلى حل قبل 29 مارس/ آذار المقبل، وهو تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، مع انتهاء المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب بموجب “المادة 50”

وبحسب البريكست، تبدأ مرحلة انتقالية مدتها 21 شهرا عقب خروج لندن رسميا من الاتحاد الأوروبي، تحافظ فيها بريطانيا على حقوقها ومسؤولياتها الناتجة عن عضويتها لدى الاتحاد.

واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.