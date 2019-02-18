ليبيا – أجرى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر اليوم الإثنين زيارة ميدانية لبلدية تاجوراء لمناقشة الصعوبات والمختنقات داخل البلدية من أهمها مشكلة تكدس القمامة.

وزارة الحكم المحلي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن المجلس البلدي تاجوراء إستعرض إمكانية استحداث محلات داخل البلديات ومناقشة الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي والميزانيات التي يتم تخصيصها للبلديات وآليه صرفها .

وتطرق الإجتماع الى موضوع نقل الاختصاص وإبداء الآراء الجدية حول هذا الملف الذي يوليه وزير الحكم المحلي جُل إهتمامه في إشارة منه إلى التنسيق مع باقي الوزارات بالخصوص ومعالجة العديد من المشاكل والتي من بينها مشكلة المياه والصرف الصحي .