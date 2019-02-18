تركيا – كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أنّ 311 ألف سوري عادوا إلى بلادهم بفضل الأمن والاستقرار الذي حققته عمليتا “درع الفرات” و”غصن الزيتون”.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست من أجل الهجرة، في العاصمة أنقرة.

وأشار صويلو، إلى أّنّ تركيا تستضيف على أراضيها 3 ملايين و644 ألفا و342 سوريا يحملون وضعية الحماية المؤقتة الدولية.

ولفت إلى أنّ القوات الأمنية ضبطت، في الأسابيع الخمسة الأولى من العام الجاري، 6 آلاف و523 مهاجرا غير قانوني.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية وقوات “الجيش السوري الحر”، في عملية “غصن الزيتون”، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم “ي ب ك / بي كا كا” الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.

وبفضل عملية “درع الفرات” التي انطلقت في 24 أغسطس / آب 2016، تمكنت القوات المسلحة التركية و”الجيش السوري الحر”، من تطهير مساحة 2055 كلم مربعا من أراضي شمالي سوريا، بينها مدينة الباب.

الأناضول