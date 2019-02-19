انجلترا – صعدت أرباح بنك “أتش أس بي سي” البريطاني قبل احتساب الضرائب، بنسبة 15.9 بالمائة في 2018 مقارنة مع 2017.

وقال البنك في إفصاحه السنوي عن نتائجه المالية، إن أرباحه قبل الضرائب بلغت 19.9 مليار دولار، ارتفاعا من 17.17 مليار دولار في 2017.

وكانت توقعات البنك تشير إلى نمو أرباحه قبل احتساب الضرائب، بنسبة تفوق 23 بالمائة، ما يعني أن النمو الفعلي جاء مخيبا لآمال مجلس الإدارة.

وارتفعت إيرادات (HSBC) خلال العام الماضي بنسبة 5 بالمائة، إلى 53.78 مليار دولار، صعودا من 51.45 مليار دولار في 2017.

وبلغت النفقات التشغيلية للبنك في 2018، نحو 34.7 مليار دولار أقل بنسبة 1 بالمائة عن 2017.