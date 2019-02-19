ألمانيا – أعلن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، أن بلاده توصلت مع فرنسا لاتفاق يهدف إلى إصلاح قوانين السياسات الصناعية الأوروبية الحديثة، لدعم الشركات الصناعية الأوروبية العملاقة.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الثلاثاء، عقب اجتماعه مع وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير، في العاصمة الألمانية برلين.

وأضاف ألتماير، أن البلدين يأملان في الحصول على موافقة من المفوضية الأوروبية، للحصول على مساعدات حكومية جديدة لمبادرة إنتاج خلايا بطاريات للسيارات الكهربائية في أوروبا.

وذكر ألتماير، أنه من المتوقع الحصول على مساعدات مادية تقدر بمليار و700 مليون يورو، في مطلع أبريل / نيسان المقبل.

الجدير بالذكر، أن لقاءات عديدة جمعت بين مسؤولين من باريس وبرلين، في الأشهر الماضية، حول تكامل أوروبا، وتوحيد القوتين الصناعيتين في أوروبا لإنتاج الجيل السادس من المقاتلات الحربية، فضلا عن إنتاج بطاريات مشتركة للسيارات الكهربائية.

الأناضول