إسرائيل تطلق أول مركبة فضائية من صنعها الخميس المقبل

إسرائيل تطلق أول مركبة فضائية من صنعها الخميس المقبل

إسرائيل – تعتزم إسرائيل، إطلاق أول مركبة فضائية من صنعها، إلى القمر، مساء الخميس المقبل، بحسب إعلام محلي.

وذكرت القناة الثالثة عشر العبرية الخاصة، أن مسؤولين عن عملية إطلاق المركبة، أعلنوا في مؤتمر عقد في مدينة تل أبيب، الإثنين، أن مهمة المركبة “بيريشيت”، ستكون جمع معلومات عن الكواكب.

وأوضح المسؤولون، أن عملية الإطلاق ستتم من قاعدة “كاب كانافيرال” في الولايات المتحدة الخميس المقبل مساء بتوقيت إسرائيل والجمعة فجرًا بتوقيت الولايات المتحدة.

وحسب القناة 13، فإن المركبة تزن 585 كيلوغرامًا، ويبلغ ارتفاعها نحو متر ونصف، وهي في حجم غسالة ملابس.

ومن المقرر أن تصل إلى القمر في 11 نيسان / أبريل المقبل، في رحلة ستستغرق أسابيع.

وقد عمل على هذا المشروع منظمة “سبيس آل” غير الحكومية وشركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية الحكومية.

وستحمل مركبة الفضاء كبسولة تحتوي على المئات من الملفات الرقمية، من بينها إنجيل باللغة العبرية في حجم عملة معدنية وتفاصيل خاصة برموز وطنية إسرائيلية ومواد ثقافية ومواد جمعها الجمهور على مر السنين، وفق المصدر ذاته.

وإذا وصلت المركبة “بيريشيت” (سفر التكوين) إلى وجهتها، ستصبح إسرائيل رابع دولة ترسل مركبة إلى القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا والصين.

الأناضول