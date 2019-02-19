تركيا – يواصل “المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة” (WBAF) أعماله في اليوم الثاني والأخير بمدينة إسطنبول، وسط مشاركة كبيرة من عالم المال والأعمال.

و”المستثمرون الملائكة” هم أثرياء يقدمون رؤوس الأموال للشركات الناشئة غالبا، مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع.

وعن سير الفعاليات، قال رئيس المنتدى بيبارس ألتونتاش، إنه خلال اليوم الثاني، عرض 53 شخصا من 22 دولة، أفكارهم ومشاريعهم أمام المستثمرين.

وأضاف أن كل الأفكار والمشاريع المطروحة في المنتدى يتم نقلها عبر تكنولوجيا الهواتف النقالة.

ويهدف المنتدى الذي انطلقت فعالياته الإثنين في إسطنبول، لمناقشة ملفات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحويل التمويل العام إلى التمويل الذكي في سبيل نمو الاقتصاد الناشئ.

وأشار ألتونتاش إلى حجم كثافة الأعمال على طاولة المنتدى، قائلا: “لا أحد يقضي يوما فارغا هنا، المستثمرون يتصيدون المشاريع الناجحة”.

ويشارك في المنتدى الذي انطلق بشراكة إعلامية من وكالة الأناضول، ممثلون عن كبرى البورصات العالمية، والصناديق السيادية، وصناديق الاستثمارات المشتركة، وشركات إدارة الثروات، والوحدات المصرفية الخاصة، فضلا عن شركات عالمية كبرى تفوق ميزانيتها الـ100 مليون دولار.