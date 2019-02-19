غزة – أصيب 20 متظاهرا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي قطاع غزة، خلال تظاهرة مطالبة برفع الحصار عن القطاع.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، في تصريح صحفي مقتضب، وصل الأناضول نسخة منه، إن “20 فلسطينيا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي القطاع”، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء اليوم، نظمت هيئة “الحراك الوطني لكسر الحصار” (شعبية مستقلة) في غزة، مسيرة باتجاه الحدود البحرية للقطاع مع إسرائيل، للمطالبة برفع الحصار.

وانطلق عشرات الفلسطينيين، باتجاه الحدود الشمالية البحرية للقطاع مع إسرائيل حاملين الأعلام الفلسطينية وفق مراسل الأناضول.

كما ساند التظاهرة عدد من القوارب الصغيرة داخل المياه الفلسطينية على متنها عشرات المواطنين.

ومنذ نهاية مارس / آذار 2018، يشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، وكذلك قرب الحدود البحرية (شمال)، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

وكالات