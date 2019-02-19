ليبيا – إنطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة التونسية لمكافحة الفساد فعاليات الملتقى التونسي الليبي الأول لمكافحة الفساد.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن الملتقى سيناقش على مدى يومين تعزيز التعاون الثنائي في مجال غسل الأموال والتجارة الموازية وأثرها على اقتصاد الدولتين بالإضافة إلى الوقاية من الفساد من خلال وضع تصور استراتيجي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية.

وبدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ على أن الهيئة ستتخذ خطوات مشتركة مع تونس لمكافحة الفساد من بينها تبادل المعلومات.

هذا ويشارك عدد من المسؤولين والخبراء في البلدين في هذا الملتقى بالإضافة إلى عدد من أعضاء من مجلس الدولة و النواب وممثلة عن مكتب النائب العام في ليبيا بالإضافة إلى مندوب عن مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة دعم وتشجيع للصحافة ورئيس المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية.