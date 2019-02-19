ليبيا – عقد أمس الإثنين إجتماعاً ضم بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية في ليبيا و (ICMPD) المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة و(EUNAVFOR MED SOPHIA)و الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية.

السفارة الإيطالية أشارت في تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي” تويتر” إلى أن الإجتماع الهام عقد للوقوف على ما تم التوصل إليه من نتائج وللمضي قدماً في الشراكة بهدف تقوية الحدود الليبية ومكافحة الإتجار بالبشر والمساعدة الإنسانية للمهاجرين.

يشار إلى أن (EUNAVFOR MED SOPHIA) عبارة عن عملية عسكرية للاتحاد الأوروبي تتمثل مهمتها الأساسية بالمساهمة في الجهود الأوسع للاتحاد الأوروبي لعرقلة أعمال تهريب البشر