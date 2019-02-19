ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي اليوم الثلاثاء أنه من غير المستغرب أن تشرف أنقرة التي تؤوي إرهابيين ليبيين مطلوبين للقضاء بتهمة ارتكاب جرائم في حق الشعب الليبي وتقوم بتسليح الميليشيات المتطرفة وتشرف على اجتماعات إخوان ليبيا وتسمح لهم باستخدام أراضيها للنشاط والتخطيط.

التكبالي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العربية .نت” أن إحتضان تركيا لإجتماعات تضم إرهابيين ليبيين يعد جزءا من سياستها القائمة على نشر الفوضى والتطرف وإجهاض أي مساعٍ للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.

وإستغرب عضو مجلس النواب من الصمت الدولي على الممارسات التركية في إيواء متطرفي ليبيا واستخدامهم لنشر الفتنة وتأجيج العنف في البلاد وتورطها في دعم الميليشيات التابعة لهم بالسلاح الذي قتل الآلاف من الليبيين الأبرياء منذ 2011.

وأشارت مصارد ليبية لذات الموقع إلى أن قيادات الإخوان المسلمين في ليبيا والمطلوبة أمنياً والمدرجة على قوائم الإرهاب كثفت من تحركاتها في الفترة الأخيرة وعقدت عدّة اجتماعات مغلقة في مدينة اسطنبول التركية من أجل وضع خطط عمل جديدة لمواجهة ما أصاب التنظيم الذي خلف إرثا ثقيلاً من الدمار والاقتتال في ليبيا ولبحث إعادة التموضع في المشهد السياسي استباقا للانتخابات المقبلة.

وبحسب مصادر العربية نت يحتضن فندق تابع لجهاز الاستخبارات التركية في مدينة إسطنبول هذه الاجتماعات التي تناقش آلية مشاركة الإخوان في الملتقى الوطني الجامع وفي الانتخابات القادمة وسبل إعادة تلميع صورة التنظيم بليبيا في ظلّ حديث عن محاولات لضمّ قيادات من النظام السابق والتحالف معها للدفع بها إلى الواجهة في إطار استراتيجية جديدة للعودة إلى المشهد بقوة.