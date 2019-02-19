ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الثلاثاء بمقر المفوضية الجديد في طرابلس سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس هيلين.

الجانبين ناقشا بحسب المكتب الإعلامي التابع للمفوضية استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة المتوقع تنفيذها هذا العام.

وبحث المجتمعون الدعم الدولي للعملية الانتخابية عموماً وللمفوضية على وجه الخصوص الذي تديره بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

وفي ذات السياق إلتقى السائح مستشارة ونائبة السفير الهولندي لدى ليبيا مونيك كوزليوس في زيارتها الأولى لمقر المفوضية الجديد حيث تم التطرق لأوجه دعم المفوضية في استعداداتها لتنفيذ عملية الاستفتاء علي الدستور والاستحقاقات الانتخابية التي سوف تُكلف خلال هذا العام.

كما تناول الطرفين مدى التقدم الحاصل في الدعم المقدّم من خلال مشروع دعم الانتخابات الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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