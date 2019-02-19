السعودية – أعلنت وزارة المالية السعودية، امس الانتهاء من إصدارها المحلي بالريال السعودي لشهر فبراير 2019 بقيمة 9.376 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإصدار قُسم إلى ثلاث شرائح تُستحق في عام 2024 و2029 و 2031.

وارتفع الدين العام السعودي بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2 بالمائة من ناتج 2017.

يأتي ذلك في ظل معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

الأناضول