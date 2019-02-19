ليبيا – لفتت الاتفاقيات الكبيرة بين روسيا من جهة وعدة بلدان عربية من جهة أخرى في مؤتمر “آيدكس 2019” في أبو ظبي إلى العلاقات الروسية العربية الآخذة في النمو والتطور عاماً بعد عام خصوصاً بعد التقارب الروسي مع العديد من الأنظمة العربية في الفترة الأخيرة.

وكالة”سبوتنيك” نوّهت إلى أن روسيا تنشط للمساعدة والنهوض بالصناعات النفطية خصوصاً في ليبيا التي مازالت تعاني من آثار الحرب ومع ذلك تستعد العديد من الشركات الروسية لاستئناف مشاريع نفطية في ليبيا كانت قد توقفت بسبب الأوضاع الامنية.

يشار إلى أن روسيا تسعى لتعزيز دورها في المنطقة وإلى توسيع مجالات التعاون مع عدد من الدول ودخولها كلاعب رئيسي إلى ميادين جديدة لم تكن لها دور فيه من قبل.