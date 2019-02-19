ليبيا – أكد آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي أن إعادة افتتاح مطار تمنهنت أمام الطائرات المدنية سيتم بإشراف المنطقة العسكرية سبها.

الغزوي قال في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” إن مدينة سبها تشهد حالة من الاستقرار والأمن وإن عمليات السرقة والخطف انتهت بالكامل ، مشدداً على أن قوات منطقة سبها العسكرية تواصل تنفيذ الخطة الأمنية.

وعن الوضع في مرزق، أوضح الغزوي أن الجيش لم يصل للمدينة حيث ما يزال مرابطا في غدوة ، مبيناً أن خليطا من العصابات التشادية ومجموعات تابعة لإبراهيم الجضران وأخرى لسرايا بنغازي تواصل سيطرتها على المنطقة.